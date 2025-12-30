Мигрант планировал теракт против школьников в России

Сотрудники ФСБ России предотвратили чудовищную трагедию в Республике Адыгея, перехватив террориста буквально за шаг до нападения на учебное заведение. Под прицелом сторонника террористической организации находились дети — учащиеся одной из местных школ. Преступник был задержан на стадии подготовки.

Как выяснилось, он оказался гражданином одной из стран Центральной Азии, который действовал по указанию кураторов.

«Установлено, что деятельность террориста координировалась из-за рубежа посредством мессенджера Telegram, что подтверждено осмотром его телефона», — сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, задержанный является идейным сторонником запрещенной в России международной террористической организации. В его гаджете оперативники нашли неопровержимые доказательства связи с иностранными кураторами, которые дистанционно инструктировали боевика, как именно убивать школьников. Сейчас с несостоявшимся террористом работают следователи, устанавливается вся цепочка.