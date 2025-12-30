Депутата Оренбургского горсовета арестовали по делу об организации убийства

Промышленный районный суд Оренбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для депутата Оренбургского городского Совета Алексея Кузьмина, обвиняемого в организации убийства. Как сообщила объединенная пресс-служба судов области, позже Оренбургский областной суд оставил эту меру без изменения.

Депутату инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктами «а» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Данная статья касается организации убийства двух или более лиц из корыстных побуждений или по найму, а также убийства, сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Конкретные детали дела и личности предполагаемых жертв в официальном сообщении не раскрываются.

Это не первый случай, когда региональные депутаты оказываются вовлечены в уголовные дела такой тяжести, однако арест действующего народного избранника всегда вызывает значительный общественный резонанс. Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу свидетельствует о том, что следствие оценивает обвинения как серьезные и имеет основания опасаться возможного давления на свидетелей или сокрытия доказательств.