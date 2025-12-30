Четверо россиян попали в тюрьму за просьбу друга помочь

Краснодарский краевой суд огласил приговор четверым местным жителям, совершившим диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Семена Шипулина, Армана Айрапетяна, Даниила Евсеева и Максима Яглова приговорили к срокам от 13 до 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 и 3 лет в тюрьме.

Суд установил, что в декабре 2022 года Шипулин получил предложение подзаработать, совершая поджоги. Он решил, что один не справится, и позвал приятелей помочь. 9 декабря 2022 года кубанцы повредили релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции «Лорис», за что получили 20 тысяч рублей.

13 декабря 2022 года на железнодорожной станции «Краснодар – Сортировочная» они подожгли кабину машиниста локомотива, заработав уже 100 тысяч рублей, однако их вычислили сотрудники ФСБ и отдали под суд.

Ранее начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин сообщил, что более 300 человек были задержаны в 2025 году за диверсии на объектах транспорта России.