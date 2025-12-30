ФСБ предотвратила теракт в отношении школьников в Адыгее

В Республике Адыгея сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в отношении школьников, и задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который является сторонником террористической организации. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В автомобиле задержанного, который был припаркован около школы, нашли и изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.

— Установлено, что деятельность террориста координировалась из-за рубежа посредством мессенджера Telegram, что подтверждено осмотром его телефона, — говорится в сообщении.

Следственное подразделение УФСБ России по региону возбудило уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта, передает ТАСС.

16 декабря школьник с ножом ворвался в Успенскую СОШ в Одинцове и ранил несколько человек. В результате нападения пострадали три ребенка и охранник. Один из школьников скончался. Позднее силовики задержали подростка. По данным СМИ, девятиклассник вошел в школу в балаклаве и футболке с надписью «No Lives Matter». На нем также был тактический бронежилет с такой же надписью.