Пьяный мужчина ударил ножом своего знакомого в квартире дома в Дмитрове

Двое мужчин распивали алкоголь в квартире дома на Советской улице в Дмитрове. Между ними вспыхнул конфликт. Один из мужчин взял нож и ударил им своего оппонента.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных на Советской улице, между пострадавшим и его знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего последний нанес ему ножевое ранение, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Пострадавшего 1993 года рождения доставили в больницу. Врачи определили, что его здоровью нанесен тяжкий вред. Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее подобный инцидент произошел на 5-й Парковой улице в Москве. Там повздорили двое знакомых мужчин. Один из них зарезал своего оппонента. Подозреваемого задержали и впоследствии заключили его под стражу.

До этого в Подмосковье осудили мужчину, который до смерти избил своего знакомого. Обвиняемого отправили за решетку на восемь лет.