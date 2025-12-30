Два кузбассовца едва не сгорели заживо из-за электроприбора

В Новокузнецке загорелась квартира, что могло обернуться трагедией.

© Vse42.ru

Во вторник, 30 декабря, в южной столице Кузбасса на улице Ленина загорелась квартира в многоквартирном доме, сообщает областное МЧС.

Сотрудники МЧС спасли двух человек. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пострадавших нет.

Тушили пожар 12 огнеборцев и три единицы техники. В результате пожара в комнате обгорела мебель на площади 4м².

По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания в электрооборудовании.