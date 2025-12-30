Два нефтяных танкера, находящиеся вблизи побережья турецкого города Стамбула в акватории Мраморного моря, подали сигналы о помощи. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

В материале говорится, что помощь запросили экипажи судов, ходящих под флагами Азербайджана и Турции. На место были направлены спасательные катера.

Позднее журналисты уточнили, что в Мраморном море произошло столкновение двух судов — 141-метрового танкера Kalbajar и 115-метрового танкера Alatepe. В настоящее время на месте происшествия ведутся работы.

23 декабря пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры заявила, что в Кольском заливе в Мурманской области частично затонул танкер «Котлас». Это произошло во время нахождения судна в длительном отстое у причала. Затопленным оказалось машинное отделение.

В момент инцидента на борту танкера никого не было. Специалисты не зафиксировали разлива нефтепродуктов. Тем не менее прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.