Суд оштрафовал компанию на 70 миллионов за передачу денег миграционной службе

Бутырский районный суд столицы оштрафовал частную компанию «СТР Констракшн» на 70 миллионов рублей за то, что главный инженер фирмы ежемесячно передавал деньги сотруднику миграционной службы за непроведение проверок.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Бутырским районным судом в апелляционном порядке рассмотрена жалоба на постановление мирового судьи судебного участка района Северный города Москвы, которым ООО «СТР Констракшн» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица должностному лицу крупном размере), и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 000 рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Главный инженер компании каждый месяц платил до 470 тысяч рублей старшему инспектору управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве. Тот в свою очередь не проводил в фирме проверки. Компания подала жалобу на решение инстанции о штрафе в 70 миллионов. В итоге апелляцию оставили без удовлетворения.

Ранее частную фирму в Подмосковье оштрафовали на 10 миллионов рублей за коррупцию. Руководитель компании передал бизнесмену четыре миллиона за продвижение интересов организации. Впоследствии фирма оплатила наложенный штраф.