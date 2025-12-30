Аферисты обманули столичную пенсионерку на 745 тысяч рублей

Мошенники ввели в заблуждение 87-летнюю жительницу столицы и получили от нее 745 тысяч рублей. Курьера аферистов смогли задержать.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Она (пенсионерка — прим. «ВМ») рассказала, что по телефону разговаривала с неизвестными, которые представились ей работниками госучреждения. Под предлогом проверки денежных средств звонившие убедили пожилую женщину собрать имевшиеся дома сбережения и передать их курьеру. Ущерб составил 745 тысяч рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители задержали в Подмосковье пособника мошенников. Им оказался 21-летний приезжий. Он, по данным следствия, перевел деньги пенсионерки своим кураторам на криптокошелек. В отношении молодого человека завели уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу.

Ранее аферисты обманули пенсионера из Егорьевска на девять миллионов рублей. Его ввели в заблуждение под видом замены ключей от домофона. Впоследствии мужчина передал деньги курьеру для внесения средств на якобы безопасный счет. Пособника злоумышленников задержали. Полиция разыскивает тех, кто курировал действия фигуранта.