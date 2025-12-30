Место захоронения жертв «богородского маньяка» узнали от его девятилетнего сына

Следователям удалось узнать место захоронения тел девушек, убитых «богородским маньяком» Дмитрием Артамошиным, после работы психологов и криминалистов с его девятилетним сыном. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, тела погибших нашли на его участке. Одну девушку обнаружили в компостной яме на глубине около двух метров, вторую — в колодце.

По данным судебных материалов, Артамошина заключили под стражу еще 10 ноября. Ему инкриминируется убийство как минимум двух девушек, склонение жертв к употреблению наркотиков, а также изнасилование.

Мужчина знакомился с потерпевшими в интернете. Он приглашал их к себе домой, чтобы устроить на работу няней для его девятилетнего сына. В конце ноября суд продлил Артамошину меру пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее две «няни» пропали. Родственники двух девушек обратились в полицию, сообщив об исчезновении близких. В итоге одну из жертв маньяка нашли в больнице под Волгоградом. Девушка рассказала, что сбежала. Что известно о «богородском маньяке», как его поймали и какой срок ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».