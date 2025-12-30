Елочка, гори: россиянка подожгла новогоднюю ель в центре города по указке мошенников

18-летняя девушка из Твери поверила телефонным мошенникам и решила испытать "системы автоматического пожаротушения" с главной городской новогодней елью. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Стало известно, что девушке начали звонить мошенники еще в начале ноября, она общалась то с "сотрудниками учебного отдела ее колледжа", то с "работниками банков". В итоге студентке предложили проверить "систему автоматического пожаротушения".

- Действуя под диктовку аферистов, она утром 30 декабря подожгла новогоднюю ель на Советской площади и попыталась скрыться. Возгорание своевременно обнаружила охрана администрации, которая самостоятельно потушила главный символ Нового года, - сообщает тверская полиция.

В итоге подозреваемая была доставлена в отдел, начата проверка. Также в МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения фигурантке.