На Урале мальчик умер, подавившись блином

В Свердловской области 12-летний мальчик скончался, подавившись во время завтрака в реабилитационном центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Происшествия | 112».

По предварительным данным, мальчик ел блины и ему внезапно стало плохо. Прибывшие медики пытались оказать помощь, но спасти его не смогли.

По информации СМИ, в реабилитационный центр мальчика отправили родители для лечения.

Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех деталей случившегося.