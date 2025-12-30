Двое жителей Краснодара пострадали при атаке украинских БПЛА на город

Днем 30 декабря беспилотники киевского режима атаковали гражданскую инфраструктуру в Краснодаре. Как сообщили в оперативном штабе Кубани, в результате падения БПЛА пострадали два человека, их госпитализировали.

© Российская Газета

Обломки беспилотников упали в садовом товариществе "ЗИП" на востоке города неподалеку от главного кубанского аэропорта, а также в районе железнодорожной станции "Краснодар Сортировочный". Пострадавшие мужчины получили осколочные ранения, сейчас им оказывают необходимую помощь.

Мэр Краснодара Евгений Наумов немедленно отреагировал на атаку в своем Telegram-канале.

"В районе поселка Знаменского повреждены два частных дома. Есть один пострадавший, его госпитализировали. Возле ж/д станции "Краснодар Сортировочный" поврежден также участок контактной сети, тоже, к сожалению, есть пострадавший - мужчина с осколочным ранением доставлен в больницу. Все оперативные и экстренные службы работают на местах. Жителям будет оказана необходимая помощь", - отметил Наумов.

Глава краевой столицы также попросил жителей и гостей региона не снимать места падения БПЛА и работу систем противовоздушной обороны.