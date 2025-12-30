Суд в Подмосковье вынес приговор мужчине, причинившему ущерб РФ в 447 миллионов

Воскресенский суд вынес вердикт в отношении экс-директора Федерального казенного предприятия, который не завершил в сроки строительство стенда, предназначенного для проведения испытаний оборудования и специальных систем с имитацией полетных условий. Тем самым он причинил имущественный ущерб стране в размере 447,75 миллиона рублей.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— (Обвиняемый — прим. «ВМ») причинил Российской Федерации имущественный ущерб в размере 447 750 000 рублей, а также существенный вред в виде тяжких последствий в области национальной безопасности и укрепления обороноспособности, в связи с незавершением строительства стенда, предназначенного для проведения испытаний оборудования и специальных систем с имитацией полетных условий, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчину отправили за решетку на 5,5 года. Ему также нельзя занимать руководящие должности в госструктурах в течение 2,5 года. Отбывать наказание фигурант будет в колонии общего режима.

Ранее суд заочно приговорил экс-гендиректора компании «Иванстрой» Андрея Пучкова к 14 годам колонии по делу о хищении 90 миллиардов рублей при строительстве жилых комплексов. Мужчина скрывается за рубежом. Его также оштрафовали на два миллиона рублей.