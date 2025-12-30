Мальчик и девочка пострадали от взрыва петард в Подмосковье

В Подмосковье двое 12-летних детей пострадали из-за пиротехники. Об этом сообщает региональная прокуратура.

© Газета.Ru

Первый инцидент произошел 29 декабря в городе Хотьково на улице Советской. Мальчик с другом поджигали петарды, которые купили родители одного из них. Одно из изделий не сработало сразу, и когда ребенок наклонился, чтобы посмотреть причину, произошел взрыв. В результате малолетний получил тяжелые травмы лица и глаз, его госпитализировали.

Второй случай произошел вечером того же дня у торгового центра в городе Серпухове. Компания школьников запускала петарды и забросила одну из них в капюшон куртки проходившей мимо девочки. В результате взрыва ей разорвало барабанную перепонку, малолетнюю доставили в больницу.

По обоим фактам организованы проверки. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.