В Подмосковье осудили мужчину за хранение мефедрона

Наро-Фоминский городской суд назначил наказание Алексею Чайковскому, который хранил при себе пакет с мефедроном. Его отправили за решетку на один год.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Наро-Фоминский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Алексея Чайковского. <...> приговорил виновного к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина купил наркотики в сентябре этого года. Он приобрел вещества на улице Карла Маркса в Апрелевке. Впоследствии его задержали силовики.

Ранее Железнодорожный городской суд вынес приговор двум мужчинам, которые планировали продать метадон в другом регионе России. Злоумышленники забрали наркотики у дома в Балашихе. Их задержали в тот же день. Суд отправил обвиняемых за решетку на девять лет.