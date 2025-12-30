Подмосковный суд продлил арест гендиректору фирмы, давшему взятку в 1,1 миллиона

Егорьевский городской суд продлил срок содержания под стражей гендиректору компании, который при участии других фигурантов передал взятку в 1,1 миллиона рублей управляющему МКУ «Егорьевская служба единого заказчика».

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд продлил (гендиректору компании — прим. «ВМ») срок содержания под стражей на шесть месяцев, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Кроме того, под домашним арестом еще на полгода останутся фигуранты дела, которые помогли передать деньги управляющему. Его подкупили за подписание актов выполненных работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Ранее в получении взятки обвинили экс-замглавы администрации городского округа Клин. Деньги в размере 200 тысяч рублей ему передал директор организации, с которой был заключен муниципальный контракт на текущий ремонт автомобильной дороги. Взамен обвиняемый должен был обеспечить беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ.