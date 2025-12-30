Столичный суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Разина

Таганский районный суд столицы заочно заключил под стражу продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Он обвиняется в мошенничестве.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил корреспондент из зала суда.

— Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, — передают «Известия» со ссылкой на журналиста.

Обвиняемый пробудет в СИЗО как минимум два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции продюсера в Россию.

Сам Разин скрывается от следствия в США. По данным правоохранителей, он подделал договор с автором песен коллектива Сергеем Кузнецовым о передаче авторских прав и получал деньги за эти композиции. В общей сложности ущерб оценили в полмиллиарда рублей. Разин также судился за наследство с лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым, затем с его родственниками. Подробности дела — в отдельном материале «Вечерней Москвы».