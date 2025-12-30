Мужчина устроил поножовщину в Петербурге из-за того, что ему не дали спать в парадной

В Петербурге мужчина, которому не дали спать в парадной, устроил поножовщину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Газета.Ru

Инцидент произошел 29 декабря в парадной дома на Итальянской улице, где располагается хостел. Мужчина спал в парадной, и 40-летний прохожий сделал ему замечание по этому поводу. В ходе ссоры разбуженный несколько раз ударил своего оппонента ножом.

Сообщение о поножовщине поступило в правоохранительные органы, и прибывшие на место полицейские нашли на месте пострадавшего с множественными ножевыми ранениями. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте происшествия по подозрению в нападении задержали пьяного 52-летнего мужчину.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемому планируют избрать меру пресечения.