СК завершил расследование дела против блогера Маркаряна

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранителей, Маркарян в марте этого года выложил видео, в котором оскорбил память советского бойца Александра Матросова, пожертвовавшего своей жизнью ради товарищей. Кроме того, блогер опубликовал материалы, содержащие оправдание идеологии нацизма.

Маркаряна задержали 23 августа. Блогер прятался в багажнике машины, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором он находился. Свою вину Маркарян признал. 29 декабря суд продлил ему срок ареста. Маркарян пробудет в СИЗО как минимум до 22 февраля 2026 года.