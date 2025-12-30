Мужчина попытался украсть окно за 4,5 тысячи из магазина в Подмосковье

Мужчина хотел сэкономить и незаметно вынести из строительного магазина на Красноармейском шоссе в Подольске пластиковое окно за 4,5 тысячи рублей. Правонарушителя задержали на выходе из торговой точки.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— Неизвестный выбрал пластиковое окно стоимостью порядка 4,5 тысячи рублей и прошел через кассовую зону, оплатив лишь строительную смесь с низкой стоимостью. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого на выходе из торговой точки до того, как он успел скрыться, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина попался стражам порядка, так как его действия зафиксировала камера видеонаблюдения. 40-летнего жителя Щелкова доставили в полицейский участок. Там правоохранители выяснят, что подтолкнуло его к такому поступку.

Ранее подобный инцидент произошел в строительном магазине на Варшавском шоссе. Москвич решил обмануть систему — он выбрал лестницу и электроприборы стоимостью свыше 10 тысяч рублей и переклеил на них штрихкоды с других товаров со значительно меньшей стоимостью. В итоге мужчину задержали и передали полицейским.