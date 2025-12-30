Полицейские задержали псевдоэкстрасенса, похитившего у москвича телефон

Правоохранители задержали женщину, которая обманула москвича, убедив, что обладает экстрасенсорными способностями. Она забрала у мужчины телефон для якобы связи с его умершим родственником и скрылась.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В ходе общения она рассказала ему (мужчине — прим. «ВМ»), что обладает экстрасенсорными способностями и предложила продемонстрировать их, утверждая, что может общаться с умершими людьми. Потерпевший передал гражданке свой мобильный телефон, на котором была открыта фотография одного из его родственников. После непродолжительного диалога фигурантка скрылась вместе со смартфоном, — рассказали на сайте ведомства.

Силовики поймали женщину на улице Покровка. Полицейские выяснили, что она распорядилась телефоном по своему усмотрению. В отношении псевдоэкстрасенса завели уголовное дело. Женщину отпустили, но она обязана являться к следователю по первому вызову. Гражданке грозит до четырех лет колонии.

Ранее москвичка отдала якобы ясновидящей 265 тысяч рублей за «помощь» в решении жизненных трудностей. Женщина переводила деньги мошеннице за для проведения «магических» ритуалов и обрядов. Впоследствии она поняла, что ее развели и обратилась в полицию.