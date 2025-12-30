Мошенники использовали 10 счетов из разных банков для хищения денег Долиной

Аферисты использовали 10 счетов в разных банков, когда похищали деньги у певицы Ларисы Долиной. В общей сложности артистка перевела мошенникам порядка 180 миллионов рублей.

Об этом во вторник, 30 декабря, стало известно из материалов дела.

— В ходе расследования уголовного дела истребованы банковские документы, установлено, что в целях совершения преступления и хищения денежных средств, принадлежащих Долиной Ларисе Александровне, неустановленными лицами использовались расчетные счета в количестве 10 штук, — передает ТАСС со ссылкой на документы.

Один из счетов был открыт на имя Александра Келдыбаева. 21 июня прошлого года он получил от Долиной пять миллионов рублей. Еще через шесть дней артистка перевела на его имя 10 миллионов. Позднее стало известно, что мужчина скончался.

Ранее суд вынес приговор четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой певицы. Обвиняемых отправили за решетку на срок до семи лет. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. Однако сама артистка отказалась съезжать до 30 декабря.