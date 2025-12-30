Летевший в Самарканд самолет с пассажирами экстренно сел в другом городе из-за дебошира

Пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Стамбула, Турция, в Самарканд, Узбекистан, экстренно сел в другом городе из-за дебошира на борту. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что инцидент произошел 29 декабря. Пьяный пассажир вел себя неадекватно по отношению к попутчикам и членам экипажа. В связи с этим борт вынужденно приземлился в Ургенче. Там нарушителя порядка передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее российский турист устроил дебош на борту самолета до Таиланда и получил арест на восемь суток вместо отпуска. Инцидент произошел на рейсе из Челябинска до острова Пхукет.