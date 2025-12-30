В Курской области при пожаре погиб ребенок

В Курской области 10-летний ребенок погиб в результате пожара в жилом доме в деревне Будановка.

Также получила травмы женщина, находившаяся в горящем здании, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Сгорел жилой деревянный дом общей площадью 63 кв. м. Травмирована женщина 1989 г. р., направлена в ЛПУ Фатежского района. В результате разборки конструкций строения обнаружен труп ребенка 2015 г. р.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекались 27 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек, 4 единицы техники. Причину возгорания и объем ущерба устанавливают специалисты.