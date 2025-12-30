Подмосковный суд наказал женщину за дискредитацию армии России в соцсетях
Видновский городской суд назначил наказание женщине с фамилией Егорова, которая оставила негативные комментарии о Вооруженных силах России в комментариях под записью на странице в соцсетях.
Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.
— Егорова Е.А. в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подольские новости» разместила комментарии, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
Женщину признали виновной в правонарушении и оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Ранее Геленджикский суд назначил наказание блогеру Оксане Кобелевой за дискредитацию Вооруженных сил России. Она опубликовала в Telegram-канале негативный комментарий к видео с командиром спецназа «Ахмат Апти Алаудиновым. Суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей.