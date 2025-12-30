«Уральские авиалинии» прокомментировали слухи о «самолете-призраке»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла информацию одного из Telegram-каналов о якобы «несуществующем самолёте» на рейсе Стамбул — Екатеринбург.

Об этом перевозчик сообщил в своём Telegram-канале.

«Рейс U6-774 по маршруту Стамбул — Екатеринбург за 29.12.25, время вылета которого ранее было перенесено на более позднее, отправлен из аэропорта Стамбула в 06:19. Номер рейса не менялся», — говорится в сообщении.

Вылет задержали из-за позднего прибытия борта из Сочи сильным ветром.

В авиакомпании подтвердили, что пассажирам предоставили все услуги по Федеральным авиационным правилам. Обстановка с рейсом полностью соответствует нормам.