Минюст предложил ввести уголовную ответственность за крупный ущерб от незаконного майнинга

Минюст подготовил проект закона о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг цифровой валюты и незаконную деятельность оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Предлагается наказывать за это преступление лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. Возможные альтернативные наказания: штраф в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей, или в размере зарплаты, или другого за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет. Аналогичные наказания предусмотрены, если преступление совершено организованной группой.

За незаконный майнинг, повлекший крупный ущерб, предлагается наказывать штрафом в размере до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет.

Также предлагается освободить от уголовной ответственности тех, кто незаконно занимается майнингом цифровой валюты или управляет майнинговой инфраструктурой, если они возместят ущерб.

Для преступлений небольшой и средней тяжести предлагается передать полномочия по предварительному расследованию дознавателям и следователям органов внутренних дел.