Выяснились детали обнаружения тел жертв богородского маньяка

Стали известны детали обнаружения тел жертв «богородского маньяка» Дмитрия Артамошина. Девушки пропали без вести вскоре после того как устроились в его дом домработницами и нянями для 9-летнего сына.

Как стало известно «МК», одну из погибших криминалисты нашли, применив поисковую технику, в компостной яме на глубине 2 метров. Тело второй девушки обнаружили в колодце.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, в настоящее время назначен комплекс экспертиз. Проводятся сбор и закрепление доказательств. Сам Артамошин находится под арестом.