Полиция обнаружила тела жертв «Богородского маньяка»

Полиция обнаружила тела двух девушек, убитых «Богородским маньяком» Дмитрием Артамошиным. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, полиция нашла тела Марии Власовой и Алены Болотовой. Согласно версии следствия, в конце ноября Артамошин нашел через интернет двух девушек под предлогом предложения работы — ему нужны были няни для сына. После этого мужчина начал с девушками отношения. В результате и Власова и Болотова исчезли.

Тела девушек были найдены на участке Артамошина. Причины их смерти не называются. Мужчина находится под арестом.

Ранее полиция поймала серийного маньяка из Челябинской области, который орудовал на протяжении 12 лет.