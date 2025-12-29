В Нижнем Новгороде в подвале многоквартирного дома произошел взрыв

Взрыв с последующим возгоранием произошел в подвале многоквартирного дома в Нижнем Новгороде, повреждена труба центрального отопления. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Сегодня в вечернее время в прокуратуру области поступила информация о хлопке в подвале многоквартирного дома на улице Искры Ленинского района. Пожар локализован на площади 10 кв. метров. На месте происшествия обнаружен прорыв трубы центрального отопления", - говорится в сообщении.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего. Для выяснения всех обстоятельств случившегося и контроля за ситуацией, в том числе за надлежащей подачей коммунальной услуги жильцам, на место выезжал прокурор Ленинского района Нижнего Новгорода Владимир Каргин.