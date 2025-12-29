В США ожидается мощный взрывной циклон

На западе и северо-востоке США ожидается мощный взрывной циклон. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Согласно сообщению метеорологов, циклон принесет мощные дожди, снег и ветер. Как уточнил ведущий синоптик Национальной метеорологической службы в Колледж-Парке Боб Оравек, одна часть циклона несет с собой сильный снегопад, а другая — низкие температуры и сильный ветер. Двигаясь на восток страны этот шторм будет только усиливаться, потому что в процессе произойдет столкновение холодного воздуха, который двигается из Канады, с теплым воздухом, который задержался на юге США.

Взрывной циклон — мощный зимний шторм, возникающий при сильном падении атмосферного давления.

Ранее жителей Калининградской области предупредили о штормовом ветре.