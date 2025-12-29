Россиянин сбежал из суда перед приговором

В Санкт-Петербурге разыскивают 36-летнего жителя Сергея Байкова, сбежавшего из зала суда перед оглашением обвинительного приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.

Отмечается, что мужчина покинул здание, когда судья удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. В результате его признали виновным по статье об уклонении от административного надзора и приговорили к семи месяцам колонии строгого режима. Так как мужчина сбежал, его объявили в розыск.

Байков был судим за грабежи, кражи, незаконный оборот наркотиков, хулиганство, изготовление поддельных денег, побои и угрозу расправой.

