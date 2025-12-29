В Москве ребенок пострадал в пожаре, вызванном загоревшейся зарядкой для телефона

В Москве произошел пожар, вызванный загоревшейся зарядкой для телефона. В результате возгорания пострадал ребенок, его госпитализировали. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По информации канала, 11-летний мальчик находился один в квартире в Басманном районе, когда зарядное устройство внезапно вспыхнуло. В результате в доме начался пожар. Свидетели заметили дым, выходящий из окон 12-го этажа, и вызвали экстренные службы.

В трехкомнатной квартире сгорели вещи и мебель на площади в 20 квадратных метров. Ребенка доставили в больницу с отравлением угарным газом, говорится в публикации.

До этого пожар возник в квартире на 16-м этаже многоэтажного дома на Рублевском шоссе. Сотрудники МЧС спасли одного человека и оказали помощь еще двум пострадавшим. После локализации возгорание в обоих случаях было полностью ликвидировано, отметили в спасательных службах.