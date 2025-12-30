После стрельбы на улице в Калининграде задержаны двое мужчин

Сотрудники полиции Калининграда задержали двоих мужчин после инцидента со стрельбой на улице.

Как рассказали в УМВД России по региону, поздно вечером 29 декабря в полицию поступила информация, что на улице Портовой в областном центре один из прохожих открыл стрельбу, а второй демонстрировал нож.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что у одного из злоумышленников произошел конфликт с прохожими.

"Он достал нож и позвал на помощь друга, который, защищая старшего товарища от оппонентов, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета", - уточнили в полиции обстоятельства случившегося.

К счастью, во время конфликта никто не пострадал.

Оба участника инцидента - местные жители, 1964 и 1966 года рождения - задержаны и доставлены в ОМВД России по Московскому району Калининграда для разбирательства. Нож и пистолет изъяты.

В настоящее время идет проверка в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.