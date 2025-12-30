«Мисс Россия 2022» выложила фото человека, который удерживал ее на балийской вилле

«Мисс Россия 2022» Анна Линникова опубликовала фотографию мужчины, которого назвала человеком, удерживавшим ее на вилле на Бали и пытавшимся ее изнасиловать. По словам модели, его зовут Исмет Сабик.

© Вечерняя Москва

Линникова также выложила фрагменты переписки, в которых мужчина, как утверждается, угрожает ей и заявляет, что она придумала историю ради денег.

Девушка отвергла эти обвинения, отметив, что не нуждается в финансах и настаивает на том, что произошедшее было реальным, передает Telegram-канал Mash.

Ранее в СМИ появилась информация, что Линникову похитили и попытались изнасиловать на Бали. Некий мужчина якобы удерживал девушку на своей вилле, отобрав у нее телефон. Модель смогла сбежать и обратиться в полицию. До этого она уже оказывалась в подобных скандалах. «Вечерняя Москва» узнала подробности этих инцидентов.

Участницы конкурсов красоты нередко становятся жертвами самых разных преступлений. Например, в феврале 2022 года финалистку конкурса «Мисс Швейцария» Кристину Йоксимович убил и расчленил собственный муж. Преступник сначала избил женщину до смерти, затем расчленил ее ножницами для сада и лобзиком, а останки измельчил в блендере и растворил в химикатах.