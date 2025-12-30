Мурода оправдали. Арматура отпустили: «Диаспоры аплодируют…Вот вам правосудие по-самарски»

При всей, мягко скажем, удручающей ситуации с миграционной политикой, решение, которое вынес Промышленный районный суд города Самара под председательством судьи Татьяны Керосировой – это уже нечто.

Все трое фигурантов, нападавших на людей средь бела дня, были освобождены прямо в зале суда.

Вот, что рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев, сам сильно пострадавший от этой компании:

– Только что судья вынесла решение, беспрецедентное, на мой взгляд, по резонансному делу о нападениях мигрантов на прохожих в Самаре в 2024 году, когда я вмешался со своим водителем. В результате мне пробили голову, водителю сломали ключицу, и вот результат.

Дело было возбуждено первоначально по статье о хулиганстве, потом по настоянию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина добавили статью о покушении на убийство. Судья сняла все эти обвинения, переквалифицировала дело на более мягкие составы. И в результате все трое освобождены сейчас из зала суда.

Мурод Мусуров оправдан.

Арматур Б. (несовершеннолетний, поэтому фамилия не называется) по п. "в" ч.2 ст.115 УК РФ – 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. По статьям 105, 213 УК РФ оправдан.

Некруз Бохиров - по п. "з" ч.2 ст.112 УК РФ – 2 года 10 месяцев в колонии-поселении, зачтено время содержания под стражей, освобожден по отбытию из зала суда. По статьям 105, 213 УК РФ оправдан.

Гражданские иски удовлетворены частично, с Б. в пользу Матвеева – 50.000 рублей.

С Бохирова в пользу Дятленко (водитель) – 85.000 рублей.

Учтите, что теперь все трое имеют право на реабилитацию и взыскание с бюджета расходов на адвокатов и моральный вред за незаконное обвинение.

Шли по улице, избивали людей и на тебе: не виноваты!

Судья Татьяна Керосирова (председатель суда).

Приговор будет обжалован, хотя ничто не мешает обвиняемым сейчас, выпущенным на свободу Керосировой, уехать в родные кишлаки (конец цитаты).

Речь идет об инциденте, который произошел 18 июля 2024 года, когда трое «гостей города» (двое граждане Таджикистана и Узбекистана (Мусуров), третий – таджик с российским паспортом и трижды судимый Бохиров), стали нападать на людей.

Началось все на пляже, где компания приставала к отдыхающим. Затем несовершеннолетний Арматур устроил конфликт с водителем маршрутки, ударил его. После троица начала задирать прохожих на одной из улиц, началась драка, свидетелями которой стали Матвеев и его водитель. Они попытались остановить нападавших. Депутат достал удостоверение, крикнул «Остановитесь», но сразу получил вместе с водителем несколько ударов деревянной палкой и кирпичом.

Всех задержали. Следователи завели дело о хулиганстве. Но по поручение главы СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали.

Расследование продолжалось 9 месяцев.

Фигурантам дела предъявили обвинения по статьям:

«Покушение на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»

«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия»;

«Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Прокуратура запрашивала для обвиняемых от 6,5 до 11 лет колонии, в то время как сам потерпевший депутат считал, что они заслуживают более суровых сроков – до 15 лет лишения свободы. Матвеев требовал выплатить ему 1 млн рублей компенсации морального вреда и 27.840 рублей на возмещение затрат на медицинское обследование, лекарственные средства и транспортные расходы.

В итоге, по информации депутата, за покушение на убийство и хулиганство фигурантов оправдали, а за причинение вреда здоровью – признали виновными, но освободили от наказания. Одного – за истечением срока давности, второго – потому, что он уже отбыл это время под стражей. А третий вообще оказался невиновным!

«Диаспоры аплодируют, в здании Промышленного районного суда пахнет пловом... Это вам правосудие по-российски, правосудие по-самарски», – отреагировал Матвеев.

И добавил: «Представьте себе, если бы эти люди напали не на депутата Госдумы, которому пробили голову камнем, а на рядового гражданина? На кого-то из вас? Наверное, вы еще были бы признаны виновными и выплачивали бы компенсацию этим замечательным, незаменимым специалистам».

Действительно, создается впечатление, что в государстве существуют ряд структур, которые живут в другой реальности и делают свои дела, не опасаясь никакой ответственности. Это относятся как к властям ряда регионов, так и просто ряда структур на местах: МВД, судов, ЖКХ.

По вопросам миграции было множество неоправданно мягких приговоров за тяжкие преступления, когда дела затягивались, а потом, когда внимание к ним ослабевало, статьи переквалифицировали на более мягкие. «Схема», увы рабочая. Бывало, что после этого также поднимался резонанс, дело возбуждали вновь, но зачастую «незаменимый специалист» уже успевал отбыть на историческую родину.

Однако когда такое провернули с депутатом Госдумы, который много занимается как раз миграционной темой, часто предлагает разные законы по ужесточению мер против незаконной миграции, постоянно, в хорошем смысле, лоббирует вопрос о введении визового режима и пересмотра решений всех выданных «веерных» паспортов РФ, – это уже за гранью. Более того, это похоже на показательную порку.

Михаил Матвеев часто критикует партию власти – «Единую Россию», которая принимает большинство его поправок и предложений в штыки, применяя иезуитскую тактику. Действуя по по обкатанной схеме, фракция просто не голосует, блокируя законопроекты, касающиеся болезненных тем, в том числе миграции. Причем очень часто «в архив» идут почему-то инициативы КПРФ в целом и Михаила Матвеева в частности. Мы об этом рассказывали.

Именно в «Единой России» – главные лоббисты миграции. Например, имя Константина Затулина стало уже нарицательным. Он первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Специальный представитель Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства. Директор Института диаспоры и интеграции.

Понятно, что Матвеев у таких, как кость в горле. Ну а поскольку и на местах представителей партии власти большинство, то и реакция везде соответствующая.

По идее, депутаты Госдумы из той же «Единой России» должны были как минимум громко задать вопрос: да что же происходит? Как-никак их коллегу сначала избили, а потом виновных наказали в традициях «самого гуманного суда в мире». Вдруг кто-то из них завтра сам, тьфу-тьфу-тьфу, попадет под «горячую руку» или палку мигранта?

Но что-то не слышно пока возмущенных голосов. Никто не выступает с заявлениями, не строчит в соцсетях гневные посты. Тихо. Приближающий Новый год тому причиной? Или что-то другое?..

Понятно, что Матвеев будет апелляцию подавать. Дело, может, и заново закрутиться. А пока… Пока отпущенные из зала суда мигранты, наверное, готовят праздничный плов. Двойной праздник у них получился.

