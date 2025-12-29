В Подмосковье женщина подожгла квартиру с тремя людьми из-за ссоры во время застолья, сообщает СУ СКР по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 27 декабря в подмосковных Люберцах. 39-летняя местная жительница проводила вечер в компании знакомых, у одного из которых арендовала комнату. В какой-то момент между ней и остальными присутствующими возник конфликт, и женщина решила отомстить обидчикам.

«Для этого, используя легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку, она подожгла постельные принадлежности, после чего, вышла из квартиры, заперев на ключ входную дверь с внешней стороны. Тем самым обвиняемая лишила потерпевших возможности самостоятельно покинуть квартиру», — говорится в сообщении ведомства.

Все трое человек, находившихся в помещении, сгорели заживо. Поджигательницу обвинили в совершении тяжкого преступления, предусмотренного п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. С места происшествия изъяли канистру с бензином и фрагменты постельного белья. Женщину допросили, в ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.