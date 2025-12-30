На Урале замучили до смерти мужчину из-за плохой еды для собаки

В Свердловской области суд признал виновными троих молодых людей, устроивших зверское избиение знакомого из‑за ссоры по поводу некачественного собачьего корма. Артемовский городской суд вынес приговор по делу о преднамеренном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть: обвиняемые истязали потерпевшего несколько часов, сообщила пресс‑служба суда.

Так, согласно материалам дела, нападавшие избивали мужчину, душили, наносили удары руками и ногами и даже смазывали ему рот собачьей кашей, при этом цинично спрашивая, больно ли ему. Поводом для расправы в декабре 2024 года стала жалоба одной из гостей на некачественный корм для пса.

Нападавшие по очереди били жертву палкой, доской, битой и сковородой. Осознав, что мужчина скончался, они скрылись, выбросили орудия и постирали одежду. Суд приговорил двух женщин к семи годам колонии общего режима, а наиболее активного участника — к восьми годам строгого режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Производство в отношении четвертого фигуранта выделено в отдельное дело.

