Прокуратура утвердила обвинительное заключение против историка Эйдельман*

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении историка Татьяны Эйдельман*, которой инкриминируется реабилитация нацизма и распространение фейков об армии России. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичного ведомства Людмила Нефедова.

— В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Тамары Эйдельман*. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), — рассказала Нефедова.

По данным следствия, Эйдельман* опубликовала на своем канале видеозапись, в которой содержались негативные высказывания о действиях СССР в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, обвиняемая в июле прошлого года распространила фейки об использовании российской армии. Эйдельман* заочно отправили в СИЗО.

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении женщины возбудили в конце июня 2024-го. Помимо этого, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Поводом для этого послужила ложная информация о действиях российской армии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.