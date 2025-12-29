Суд в Москве заочно арестовал бывшего полковника ФСБ Фролова

Московский гарнизонный военный суд заочно отправил в СИЗО отставного полковника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, которому следователи инкриминируют взяточничество. Мужчину также объявили в розыск. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил корреспондент из зала суда.

— Приостановить производство по уголовному делу, избрать Фролову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, объявить его в розыск, продолжить разбирательство в отношении обвиняемого Шкурко, выделить дело в отношении Фролова, — передает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Экс-полковник ФСБ скрывается от следствия за границей. Он может быть в Дубае, куда улетел якобы на лечение зимой прошлого года. С того момента связь с ним оборвалась. Фролов не явился на заседание по делу, в связи с чем суд оформил принудительный привод фигуранта.

Мужчина получил 87 миллионов рублей в качестве взятки от акционеров банка «Кредитимпэкс». Взамен он обещал «крышевать» кредитную организацию, когда Центральный Банк выявил у нее сомнительные финансовые операции. Впосоледствии Фролова осудили, но в тюрьму он не попал. Другие подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».