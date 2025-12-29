На заводе в Челябинской области погиб рабочий

В городе Троицке Челябинской области на заводе произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. По данному факту следственными органами уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как уточнили в ведомстве, на месте работает следователь, который устанавливает все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, погиб один человек. Точный характер травм и причины инцидента станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы, заключения которой ожидают следователи.

Предприятие, где произошел инцидент, является частью международной группы и специализируется на производстве тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты. Происшествие произошло на одном из его производственных объектов.

Традиционно подобные расследования фокусируются на проверке соблюдения всех норм безопасности и промышленной охраны труда на конкретном участке работы.