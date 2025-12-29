Россиянку расчленили и разбросали по городу

Жителя Тюменской области обвинили в расправе над 58-летней знакомой в Ялуторовске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

© Михаил Терещенко/ТАСС

По версии следствия, ночью 13 декабря мужчина распивал в квартире спиртное с потерпевшей, во время застолья между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку. Обвиняемый нанес женщине травмы, несовместимые с жизнью.

Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил жертву, после чего избавился от останков. Их нашли местные жители.

Личность мужчины установили, его задержали. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске женщину заподозрили в расправе над детьми-дошкольниками.