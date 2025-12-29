Из-за снегопада и падения деревьев поезд "Москва - Сухум" застрял в Гагре

Из-за неблагоприятных погодных условий пассажирский состав, следующий из Москвы, задерживается. Он вынужденно остановился в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба РУП "Абхазская железная дорога".

"Состав остановился на станции Гагра в связи со снегопадом и падением деревьев на контактную сеть", - уточнили в пресс-службе.

Пассажиров доставят до конечного пункта назначения автобусами. Службы "АЖД" сейчас работают над устранением последствий снегопада.

Ранее сообщалось, что электропоезд "Диоскурия" прибыл в Сухум с более чем трехчасовой задержкой. Причиной опоздания стали снегопад и отсутствие напряжения в контактной сети.

В связи с этим были отменены утренний и дневной рейсы электропоезда.

Как сообщает Минэнерго республики, из-за аварийного отключения на высоковольтной линии "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара" без света остались все районы Абхазии. В данный момент авария устранена. Энергетики работают на локальных линиях.