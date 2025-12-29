Туристка сорвалась со скалы в Австралии, ударилась головой и чудом выжила. Об этом пишет газета Daily Mail.

31-летняя женщина из Австрии поскользнулась у крутого уступа во время восхождения у бухты Бушрейнджерс. В результате она сорвалась с высоты шести метров и упала в воду. Прибывшие на место спасатели вытащили ее на берег на носилках. Далее ее эвакуировали на вертолете и отправили в мельбурнскую больницу. На тот момент уже было известно, что ее травмы не представляют угрозы для жизни.

«У нее отсутствовали зубы, поэтому мы считаем, что она могла получить травму головы. При дальнейшем обследовании выяснилось, что произошло травмирование бедра и запястья», — рассказала фельдшер Джо Уилтон.

