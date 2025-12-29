ФАС возбудила дело против «Дымовского колбасного производства»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Дымовского колбасного производства». Причиной послужило обращение в ведомство другой компании, пожаловавшейся на предприятие из-за использования на продукции товарного знака «Праздничная». Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— ФАС возбудила дело в отношении «Дымовского колбасного производства». В 2022 году компания получила право на товарный знак «Праздничная» и стало препятствовать использованию этого обозначения другими организациями, — рассказали в Telegram-канале службы.

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» производит колбасу «Праздничная» уже более 24 лет. Компания обратилась в ведомство. В службе считают, что «Дымовское колбасное производство» может получать необоснованные преимущества перед конкурентами. Действия организации могут нанести убытки другим фирмам.

