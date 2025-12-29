Подмосковный суд арестовал мужчину за участие в ИГ*

Раменский городской суд арестовал мужчину, который вступил в ряды террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*) и планировал улететь в Сирию для участия в боевых действиях. Фигуранта отправили в СИЗО на два месяца. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

© Вечерняя Москва

— Суд избрал в отношении (обвиняемого — прим. «ВМ») меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 25 февраля 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина нашел в интернете тематические каналы, связанные с деятельностью ИГ*. Затем он связался с одним из лидеров группировки. Впоследствии обвиняемый вступил в ряды организации. Он хотел улететь в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГ*. Однако мужчина не успел купить билет до Стамбула, чтобы впоследствии добраться до указанной точки — его задержали.

Ранее суд арестовал в Дагестане школьника, который через TikTok общался с неустановленным участником «ИГ»*. Ученику 11 класса грозит до 20 лет колонии. Суд отклонил ходатайство защиты подростка об избрании ему более мягкой меры пресечения.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная на территории России.