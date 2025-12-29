Названа возможная причина убийства детей в российском городе

Психиатр Василий Шуров в комментарии для News.ru высказал предположения о возможных причинах трагедии в Иркутске, где, по данным следствия, мать лишила жизни своих малолетних детей.

Специалист отметил, что для установления мотивов необходимы тщательная психологическая работа и обязательная судебно-психиатрическая экспертиза. Среди возможных факторов он назвал наличие у подозреваемой психических расстройств или зависимостей. Причиной также могли быть алкоголь или наркотики, заявил Шуров.

Он также добавил, что в данном случае маловероятна послеродовая депрессия, так как ее проявления обычно возникают в более ранний период. Как уточнил специалист, «может быть, подозреваемая просто психически больная, а может, и какой-то расчет».

Ранее Следственный комитет РФ по Иркутской области сообщил о обнаружении тел двух детей, 3 и 5 лет, с признаками насильственной смерти. Их мать задержана. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, на месте продолжают работу следователи и криминалисты.