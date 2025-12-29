Вся Абхазия обесточена из-за аварии на высоковольтной линии, идет ремонт

Все районы Абхазии остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики. "Аварийное отключение на высоковольтных линиях "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара"", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают ремонтные бригады. Другие подробности произошедшего пока не приводятся. До этого во Владимирской области произошли отключения света из-за погодных условий. Технологические нарушения были зафиксированы на северо-западе и в центре региона. Технологические нарушения были зафиксированы в ряде районов северо-западной и центральной части региона. Из-за сложных погодных условий "Владимирэнерго" ввела режим повышенной готовности. Восстановлением энергоснабжения занимались 34 бригады, в которые входили 102 энергетика и 39 единиц спецтехники. На фоне отключений электричества энергетики напомнили гражданам о запрете размещать транспортные средства, строительные, лесо- и пиломатериалы и любые другие предметы под линиями электропередачи.