На видео сняли медика, ползущего по сугробам в росийском регионе

В Петропавловске-Камчатском зафиксирован пример исполнения профессионального долга в сложных погодных условиях, сообщает aif.ru.

В субботу, 27 декабря, сотрудник станции переливания крови был вынужден буквально ползти по снегу, чтобы доставить анализы и реактивы в детскую краевую больницу.

Инцидент произошел после мощного циклона. Снежные заносы на улице Академика Курчатова были настолько высокими, что автомобиль оказался обездвижен, а его двери едва открывались. На кадрах, снятых, предположительно, коллегой, видно, как медик в форме, неся тяжелые сумки, с огромным трудом пробирается через снежную толщу.

«Здесь не то что не прочищено, а даже не протоптано. Мой напарник добирается с сумками», — комментирует автор видео.

Этот путь через сугробы стал единственным возможным способом выполнить работу и обеспечить непрерывность критически важного медицинского процесса.

Поступок медика ярко иллюстрирует, насколько в экстремальных условиях повседневная работа медиков превращается в настоящий подвиг, от которого зависят человеческие жизни.